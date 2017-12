Serien-Koproduktion "Hard Sun": Zuerst BBC, dann USA und ZDF

"Hard Sun" mit Agyness Deyn und Jim Sturgess wird gemeinsam von der BBC, ZDF und Hulu produziert. Nach den englischsprachigen Serienstarts wird das Drama aber noch 2018 auf unseren Mattscheiben zu sehen sein.



Die BBC hat mit dem ZDF und dem amerikanischen Streaming-Anbieter Hulu die Serie "Hard Sun" produziert. Der britische Sender hat nun den Termin für die internationale Premiere des Dramas bekannt gegeben: Ab 6. Januar laufen die insgesamt sechs Episoden bei BBC One. Amerikanische und deutsche Zuschauer müssen sich noch etwas länger gedulden. Bei Hulu startet die Serie im März, im ZDF dann im weiteren Verlauf des Jahres.