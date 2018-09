"Sexpedition Deutschland" lässt das Publikum heiß laufen

Zweiteiliges Doku-Format wirbt beim Spartensender sixx für Offenheit und Neugier im Bereich der körperlichen Intimität - wobei sich selbst die Moderatoren mutig ins Geschehen begeben.



Die eigenen intimen Wünsche zu erkennen und zu kommunizieren ist für viele heutzutage immer noch schwer - deshalb nimmt sich Sexbuch-Autorin Paula Lambert zusammen mit Co-Moderator Lukas Klaschinski der hochsensiblen Sache an.