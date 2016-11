Sixx bringt "Gilmore Girls" zurück auf den TV-Bildschirm

Jahrelang fieberten die Fans im Leben von Lorelai und Rory Gilmore mit. Nun lässt Sixx diese Gefühle wieder aufleben und zeigt den Re-Run der "Gilmore Girls" im Rahmen seiner neuen "Girls' Night".



Im kommenden Jahr schafft Sixx in seinem Programm Platz für die "Girls's Night". Ab dem 3. Februar 2017 steht dann jeden Freitag die geballte Ladung "Gilmore Girls" an. Ab 20.15 dürfen sich Fans dann auf die Staffel 1 bis 7 jeweils in Doppelfolgen freuen. Abgerundet wird die "Girls' Night" mit der "Super Fun Night" ab 22.00 Uhr und "Apartment 23" ab 23.00 Uhr in deutscher Erstausstrahlung.