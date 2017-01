Sixx zeigt dritte Staffel der Historien-Serie "Reign"

Das Leben einer Königin hat nicht nur Glanz und Gloria, sondern auch viele Schattenseiten. Davon handelt die Serie "Reign" mit Adelaine Kane als Mary Stewart, die jetzt bei Sixx in die dritte Runde geht.



Bei Sixx startet bald die neue Staffel der Serie "Reign". Sie handelt vom Leben der jungen Königin Mary Stewart. Die Handlung ist ein ausgemachtes Intrigenspiel, denn die Königin hat mit Elizabeth I. eine gefährliche Rivalin. Auch Marys Schwiegermutter Catherine de Medici hat sich gegen sie verschworen.