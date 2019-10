Ski-Ass Neureuther debütiert als ARD-Experte

Im März hat einer der erfolgreichsten deutschen Slalomfahrer Felix Neureuther seine aktive Karriere beendet. Nun hat er die Seiten gewechselt und wird beim Weltcup-Start in Sölden sein Fernsehdebüt geben.



Für den Saisonauftakt an diesem Wochenende hat der 35-Jährige wieder richtig trainiert und auch getestet, wie es sich auf Skiern mit einer Kamera anfühlt. In der Vorbereitung hat er sich außerdem mit Moderatoren-Legende Gerd Rubenbauer ausgetauscht.