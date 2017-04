Sky 1: Entertainment-Offensive im Mai

Bekanntlich macht ja der Mai alles neu, so auch auf Sky 1. Deshalb gibt es im Wonnemonat die neuesten Staffeln von "Grey's Anatomy", "Wentworth" und "The Heart Guy" sowie das Finale von "Eine Liga für sich" mit Frank Buschmann zu sehen.



Los geht es am 2. Mai um 21 Uhr mit der Erstausstrahlung der elften Staffel von "Grey's Anatomy". Nachdem ein Erdbeben die Stadt Seattle erschütterte, rollt eine wahre Flutwelle an Patienten auf die Ärzte zu. Doch das ist noch nicht alles, Derek Shepherd alias "McDreamy" kommt nach einem Autounfall in Lokalkrankenhaus, wo er falsch behandelt wird.