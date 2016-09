Sky Atlantic HD zeigt Abschlussfilm zur Serie "Looking"

Sky hat sich in den Jahren 2014 und 2015 mit "Looking" der Gay Community verschrieben. Auf die mittlerweile abgesetzte Serie folgt im Oktober nun noch der abschließende Film "Looking: The Movie".



"Looking" wird von den Kritikern insbesonderes deshalb so sehr gelobt, da die Serie einen authentischen und ehrlichen Einblick in die Gay Community gewährt. Doch nach zwei Staffeln ging die HBO-Serie nun zu Ende. Nicht aber, ohne mit einem Film gebührend abgeschlossen zu werden. "Looking: The Movie" schließt die Handlung am 14. Oktober um 21.00 Uhr auf Sky Atlantic HD ab.