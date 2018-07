Sky: Brasilien vs. Belgien und Schweden vs. England in UHD

Wem die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland nicht scharf genug sein kann, der schaut sich das Viertelfinale auf Sky Sport in UHD an.



Am Freitagabend treten Brasilien und Belgien im Viertelfinale gegeneinander an. Neben Frankreich gehören die zu den spielstärksten der noch verbliebenen Teams im Turnier. Während sich das Team um Superstar Neymar souverän mit 2:0 gegen Mexiko durchsetzte, mussten Hazard, De Bruyne und Co. im Achtelfinale zittern. Nach einem 0:2-Rückstand gegen Japan fiel der Siegtreffer für die Belgier erst in der Nachspielzeit. Inwieweit dieses Spiel an den belgischen Kräften zehrt oder aber ob es gar neue Energie freisetzt, wird sich am Freitagabend zeigen.