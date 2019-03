Sky Cinema Animation HD poppt zu Ostern wieder auf

Zu Ostern gibt es bei Sky die TV-Premiere des Kinohits "Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub". Begleitend dazu wird es elf Tage lang 30 ausgesuchte Animationshits geben.



Wie auch im Vorjahr strahlt Sky zu Ostern an Stelle von Sky Cinema Family die Sonderprogrammierung Sky Cinema Animation HD aus.