Sky Deutschland als offizieller Partner der Precor Roadshow

Der Pay-TV-Anbieter Sky ist offizieller Partner der Precor Roadshow und geht gemeinsam mit dem Fitnessgerätehersteller auf Tour durch ganz Deutschland.



Den neuen Crosstrainer von dem Hersteller Precor präsentiert Sky Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen auf knapp 20 Terminen in ganz Deutschland. Der Crosstrainer von Precor, der mit einer Touchscreen-Konsole ausgestattet ist, auf der verschiedene Sky-Programme aufgerufen werden können, ist nicht nur für das Training zuhause konzipiert, sondern gerade auch für Fitnessstudios oder Hotels. Beim Kauf mehrerer Geräte erhält der Käufer ein Sky-Abo mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr dazu. Die neue EFX-Generation - so der Markenname des Modells - wird den Kunden derzeit im Zuge einer Roadshow live in ausgewählten Fitnessstudios vorgestellt. Neben der Konsole verspricht der Hersteller eine besonders natürliche Laufbewegung auf dem Laufband sowie eine verbesserte Wartungsfreundlichkeit.