Sky: Discovery will 1 Mrd. Pfund für Verbreitung der Sender

Der Pay-TV-Anbieter Sky hat in Großbritannien Details zum Streit mit Discovery über die Verbreitung des Anbieters über seine Plattformen verraten. Angeblich will Discovery 1 Mrd. Pfund, damit Kanäle wie Eurosport und TLC weiter via Sky empfangbar sind.



Die Discovery-Gruppe drohte am Mittwochabend mit dem Rückzug vom Pay-TV-Sender, da die Verhandlungen ins Stocken geraten sind ( DF berichtete). Betroffen wäre davon auch Eurosport 2 HD, das ab Sommer einige Spiele der Fußball-Bundesliga live zeigen wird. Dabei könnten die Sender Eurosport 2 HD, Eurosport 1 HD, der Sky-exklusive Eurosport 360 HD sowie der Discovery Channel bereits zum 1. Februar nicht mehr bei Sky Deutschland zu sehen sein, wie Discovery Networks Deutschland per Pressemitteilung öffentlich wissen ließ. Den Zuschauern wurde diese Neuigkeit auf den entsprechenden Sendern mitgeteilt.



Der große Übertragungskrach scheint sich aber nicht nur auf Deutschland zu beschränken, denn wie businessinsider.de berichtet, hat Sky UK am Freitag Nachmittag umfangreich über die seit mehreren Monaten laufenden Verhandlungen berichtet. Demnach habe der Pay-TV-Anbieter seit mehr als einem Jahr versucht, die Verhandlungen mit Discovery zu einem positiven Abschluss zu bringen. "Wir lieben Discovery", heißt in der Mitteilung. Man habe Discovery mehrere hundert Millionen Pfund geboten, die Amerikaner wollen aber fast eine Milliarde Pfund für ihr Portfolio an Kanälen, von denen einige bereits im Niedergang seien.