Sky: "Monica Lierhaus trifft..." Weltmeister

Die Moderatorin Monica Lierhaus ist zur Fußballweltmeisterschaft wieder mit ihrer Interviewreihe auf Sky Sport News HD zu sehen.



Schon diesen Freitag startet die neue Staffel der Interviewreihe "Monica Lierhaus trifft..." beim Free-TV-Sender Sky Sport News HD. Zugast bei der Sportjournalistin werden unter anderem die Weltmeister Christoph Kramer, Lothar Matthäus und Paul Breitner sein.