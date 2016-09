Sky: Neue Comedyserie "High Maintenance" startet

Sky bringt die Comedyserie "High Maintenance" ins Programm. Parallel zur Webserie zeigt der Sender exklusiv die TV-Version der Serie um einen New Yorker Hasch-Dealer.



Einige illustre New Yorker haben eine Gemeinsamkeit - sie haben den gleichen Hasch-Dealer. Um den geht es in den Serie "High Maintenance", die ab dem Freitag bei Sky zu sehen sein wird. Mit seinem Fahrrad fährt der Dealer "The Guy" (gespielt von Ben Sinclair) durch Mannhattan, um seine exzentrische Kundschaft mit Marihuana zu versorgen. Die Zuschauer erfahren dabei allerhand über das neurotische Leben der urbanen Charaktere. Sie alle haben ganz unterschiedliche Gründe, die Dienste von "The Guy" in Anspruch zu nehmen.