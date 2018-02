Sky: Neue Serie mit Shemar Franklin Moore - "S.W.A.T."

Nach zwölf Jahren im Bereich der operativen Fallanalyse (Profiling) bei "Criminal Minds" wechselt Shemar Franklin Moore in die "S.W.A.T." Einheit.



Immer montags ist der US-amerikanische Schauspieler in der neuen Serie "S.W.A.T." auf Sky zu sehen. Mit der Spezialeinheit muss sich der Ermittler psychologisch komplexen Aufgaben in Los Angeles stellen.