Sky Original "Tin Star" geht morgen in die zweite Staffel

Seiner Vergangenheit entkommt Jim Worth nicht so einfach: Der von Tim Roth gespielte Polizist kämpft in "Tin Star" gegen sein Alter Ego und muss das Vertrauen seiner Familie zurückgewinnen.



Der harte, doppelbödige Neo-Western zeigt seine abgründige Geschichte vor Kanadas überwältigender Naturkulisse. Sherrif Jim Worth (Tim Roth) zog samt Familie aus London nach Kanada in die idyllischen Rocky Mountains wo er nun nach den dramatischen Ereignissen in der ersten Staffel versucht, Fuß zu fassen.



Zum Ende von Staffel eins hat Jims alkoholabhängiges Alter Ego Jack Devlin nur Chaos hinterlassen. Zusammen mit seiner Frau Angela (Genevieve O'Reilly) und deren Tochter Anna (Abigail Lawrie) wagt Jim einen Neuanfang. Anna sucht bei der gläubigen Familie Nickel Unterschlupf um vor ihren Eltern zu flüchten.