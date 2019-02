Sky Q: Spotify drei Monate gratis testen

Die Kooperation zwischen Sky und Spotify geht weiter: Sky Kunden haben ab sofort die Möglichkeit, Spotify Premium drei Monate lang kostenlos zu testen.



Die persönlichen Playlists hören, brandneue Songs und Künstler entdecken: Mit dem Sky-Q-Receiver ist das schon seit November 2018 ganz bequem über den Fernseher möglich. Nun legen Sky und Spotify noch eins nach.