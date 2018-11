Sky SD-Abschaltung: Vielleicht ist es Zeit für einen Suchlauf

Zahlreiche SD-Sender sind bei Sky via Satellit seit heute nicht mehr zu empfangen. Sky-Receiver starten von allein einen Sendersuchlauf, manche Dritthersteller-Geräte müssen vom Nutzer aktualisiert werden.



Sky Deutschland hat am Morgen des heutigen 29. November eine umfangreiche Frequenzumstellung auf Astra (19,2° Ost) vollzogen, von der alle Sky-Satellitenhaushalte betroffen sind. Zahlreiche SD-Sender werden abgeschaltet und nur noch in HD-Auflösung ausgestrahlt, viele Sender wechseln die Frequenz ( hier zum DF-Artikel mit allen betroffenen Kanälen). Über 100 Änderungen sind es insgesamt.