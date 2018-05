Sky: Serien "Succession" und "Augenzeugen" starten im Juni

Auch im Juni startet auf Sky wieder eine Reihe von Serien, unter anderem die HBO-Dramaserie "Succession" und HBO-Reihe "Augenzeugen".



"Succession"



Während Medienmogul Logan Roy (Brian Cox) seinen 80. Geburtstag feiert, wollen seine vier Kinder nur die Macht im Konzern übernehmen. Die HBO-Dramaserie beleuchtet eine schwerreiche dysfunktionale Familie, die mit heftigen emotionalen Herausforderungen zu kämpfen hat. Mit von der Partie sind Showrunner Jesse Armstrong, Brian Cox, Matthew Macfayden und Sarah Snook.



Die zehn Episoden laufen ab Montag, 4. Juni, parallel zur US-Ausstrahlung und auf Abruf sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket in Originalfassung. Ab dem 23. Juli gibt es die deutschen Folgen immer montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD.