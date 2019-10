Sky-Serien kommen ins Free-TV – erste Sendetermine bekannt

Nachdem der Pay-TV-Anbieter Sky in den vergangenen Jahren stark in exklusiven Content und Eigenproduktionen investiert hat, kommen mit "Das Boot", "Der Pass" und "Acht Tage" nun drei davon ins frei empfangbare Fernsehen.



Vor etwa einem Jahr startete "Das Boot" auf Sky – die Erwartungen waren hoch, da der Pay-TV-Anbieter seine Eigenproduktion in großen Fußstapfen wandeln ließ: Das gleichnamige Überlänge-Kriegsdrama von Wolfgang Petersen um die Besatzung eines deutschen U-Bootes im zweiten Weltkrieg ist wohl ohne jeden Zweifel eine der glanzvollsten Filmschöpfungen Made in Germany.

Meldungen zu diesem Thema

Sky legt trotz Abo-Rückgang gute Zahlen vor

Sky zeigt Horror-Marathon auf "Sky Cinema Halloween HD"

"Katharina die Große": Opulente Miniserie startet auf Sky



Nun die Free-TV-Premiere von "Das Boot" beim Öffentlich-Rechtlichen im ZDF bevor – zunächst wurden allerdings die Sendetermine für die preisgekrönte Deutsch-Österreichische Koproduktion "Der Pass" bekannt gegeben.



Die erste Doppelfolge des Alpen-Krimi wird am 1. Dezember um 22.15 Uhr Premiere im Free-TV feiern, zwei weitere zur gleichen Zeit am Folgetag. Ebenfalls an einem Sonntag, eine Woche später, geht es mit dem nächsten Doppelpack weiter, damit am darauf folgenden Montag die letzten beiden Folgen der ersten Staffel von "Der Pass" laufen können. Eine weitere Staffel für die Thriller-Geschichte mit montanem Surrounding hat Sky bereits geordert.



Ebenfalls im ZDF-Fernsehen, allerdings bei Spartensender ZDFneo, startet die postapokalyptische Geschichte "Acht Tage".