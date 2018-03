Sky Sport News HD zieht positive Bilanz

Im Dezember 2016 brachte Sky Deutschland mit Sky Sport News HD seinen ersten Free-TV-Sender on air. Die Verantwortlichen können mittlerweile eine positive Bilanz vermelden, da Zuschauerzahlen und Werbeerlöse stetig steigen.



Sky ist gut ein Jahr nach dem Free-TV-Start seines Sportnachrichten-Ablegers Sky Sport News HD mit dessen Performance überaus zufrieden. Dies geht aus einem Interview von Roman Steuer, Executive Vice President Sports Sky Deutschland, und Thomas Deissenberger, Geschäftsführer des Vermarkters Sky Media mit "Horizont online" hervor. Die Zahlen sprächen für die Maßnahme, so die beiden Sky-Vertreter.