Sky Ticket: Seit 25.07. Wartungsarbeiten

Auf bestimmten Plattformen bekommen Nutzer seit Ende Juni nur noch ein Wartungsarbeiten-Logo zu sehen, wenn sie Sky Ticket aufrufen.



Wer Sky Ticket auf der Playstation 4 oder via Smart-TV-App schauen will, der bekommt lediglich eine Meldung zu sehen, dass Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Weiterhin heißt es, man solle es in Kürze wieder versuchen. Das Problem: Von Kürze kann hier keine Rede sein, denn diese Meldung steht bei vielen Nutzern bereits seit dem 25. Juli dort.