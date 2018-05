Sky: UEFA Champions League Finale in Ultra HD

Sky überträgt am Samstag ab 19.00 Uhr das Finale der UEFA Champions League live. Die Partie wird es sogar in Ultra HD geben.



Am Samstag steigt in Kiew das Finale der UEFA Champions League 2017/2018. Titelverteidiger Real Madrid trifft auf den FC Liverpool, der erstmals seit 2007 im CL-Endspiel steht. Die Madrilenen um Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Weltmeister Toni Kroos gehen jedoch als Favorit in die Partie und würden mit einem Sieg zum dritten Mal in Folge die Königsklasse für sich entscheiden.