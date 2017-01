Sky UK zeigt komplette Formel-1-Saison in UHD

Der Pay-TV-Anbieter Sky setzt verstärkt auf Ultra HD und will 2017 die Bildqualität mit Hilfe der Formel 1 pushen. So wird im kommende Rennjahr die Königsklasse des Motorsports im UK komplett in ultrahochauflösenden Bildern übertragen.



Mit Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport UHD setzt der Pay-TV-Anbieter als erster großer Sender in Deutschland auf die neue Bildqualität, doch beschränkt sich der Inhalt bisher hauptsächlich auf Fussball. Zu anderen angekündigten Sportarten hat sich Sky bisher noch nicht weiter geäußert, in Großbritannien, Heimat des Mutterkonzerns, ist man da schon einen Schritt weiter: Die Formel-1-Saison 2017 wird für britische Zuschauer komplett in ultrahochauflösenden Bildern zu sehen sein.