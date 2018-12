Sky fährt mit "Das Boot" Rekordquoten ein - Staffel 2 kommt

"Das Boot" erreichte innerhalb der ersten zehn Tage insgesamt 1,13 Mio. Zuschauer im TV und erzielte weitere 1,89 Mio. Abrufe über die non-linearen Verbreitungswege von Sky.



Nun haben Bavaria Fiction, Sonar Entertainment und Sky die Fortsetzung der Serie beschlossen. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel werden voraussichtlich im kommenden Jahr beginnen.