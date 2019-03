Sky gibt Formel-1-Personal bekannt

So langsam aber sicher füllt sich rechtzeitig vor Beginn der neuen Formel-1-Saison auch die Reporter-Liste von Sky für das Comeback in der Königsklasse des Motorsports.



Sascha Roos wird wieder für Sky am Kommentatorenpult durch die diesjährige Formel-1-Saison führen. Schon in den letzten fünf Jahren vor der einjährigen Abstinenz von Sky saß Roos für den Pay-TV-Anbieter am Mikrofon.