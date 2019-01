Sky ist heiß auf die Rückrunde

Und die Fans sind es erst recht - lang ist's her, dass das Meisterrennen in der Bundesliga spannend war und am Samstag steigt direkt ein Spitzenspiel.



Das Warten hat ein Ende! Die Bundesliga kehrt dieses Wochenende aus der Winterpause zurück. Und der 18. Spieltag hat gleich mehrere hochinteressante Duelle parat. Los geht es bereits an diesem Freitag mit Hoffenheim gegen Bayern (DF-Artikel dazu hier), aber bei Sky fangen Bundesliga-Wochenenden bekanntermaßen erst samstags an. Meldungen zu diesem Thema

Dann geht es direkt weiter mit Spielen wie Leverkusen gegen Gladbach - zur traditionellen Anstoßzeit um 15.30 Uhr - oder auch dem Topspiel zwischen Leipzig und Herbstmeister Dortmunder um 18.30 Uhr. Beide Spiele sind live exklusiv bei Sky zu sehen. In Zusammenfassungen aber natürlich auch Teil der öffentlich-rechtlichen TV-Klassiker "Sportstudio" und "Sportschau" (Anm.: Letztere auf Grund der Anstoßzeit ohne RB - BVB).



Der Sonntag hält dann noch die etwas weniger spektakuläreren Live-Spiele Nürnberg - Hertha (15.30 Uhr) und Schalke - Wolfsburg (18 Uhr) für Sky-Abonnenten mit Hang zu einem der Klubs, beziehungsweise einem gewissen Grad an Vollständigkeitszwang oder einfach nichts zu tun am Sonntagnachmittag. Auch hier gibt es aber natürlich auch die obligatorischen Zusammenfassungen um 21.45 Uhr in den dritten Programmen.



Alles in allem darf sich aber berechtigterweise darauf gefreut werden, dass die Winterpause vorbei ist und ein selten spannender Meisterschaftskampf in den Monaten ansteht. Diese Konstellation gab es seit vielen Jahren nicht mehr.

