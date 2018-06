Sky lässt es poppen: Sky Cinema Sci-Fi HD - auch in UHD

Im Juli und August sendet Sky den Pop-up Sender "Sky Cinema Sci-Fi HD" mit bekannten Sci-Fi-Filmen und der exklusiven TV-Premiere des Blockbusters "Blade Runner 2049". Den gibt es sogar in UHD.



Sky macht demnächst auf Sci-Fi und präsentiert vom 27. Juli bis 5. August den Pop-up-Channel "Sky Cinema Sci-Fi HD". Es werden rund dreißig Filmhits des Genres gezeigt. Darunter ist die TV-Premiere von Denis Villeneuves zweifach oscarprämiertem "Blade Runner 2049". Die Fortsetzung des Kult-Hits "Blade Runner" von Ridley Scott, der ebenfalls gezeigt wird, läuft als exklusive deutsche Erstausstrahlung auf Sky Cinema Sci-Fi HD und wird über Sky Q auch in Ultra HD Qualität angeboten.