Sky lässt für Sky 1 Hunde fliegen

Zum Start des Entertainment-Senders Sky 1 lässt der Pay-TV-Anbieter Hunde fliegen. In "Dogs might flight" wird nach einem Hund gesucht, der am Ende ein Flugzeug steuern soll.



Der Bezahlanbieter Sky holt sein britisches Flaggschiff Sky 1 nach Deutschland, der mit Serien und Shows punkten soll. Dabei soll der Deutschland-Start gleich mit einem wahren Feuerwerk begangen werden und bringt eine Sensation auf die Fernsehbildschirme: Ein Hund, der zum Piloten ausgebildet werden soll, wie Sky am Mittwoch mitteilte.