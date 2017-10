Sky schickt Comedy-Star "Dice" in Runde 2

Schon am heutigen Abend geht es los. Der umstrittene Comedy-Star "Dice" geht mit seiner Serie in Staffel 2 und begrüßt erneut viele bekannte Gaststars.



Ab heute, den 17. Oktober, schickt Sky den abgehalfterten Comedystar Andrew Dice Clay mit "Dice" in die zweite Staffel. Los geht es ab 21.20 Uhr auf Sky Atlantic HD, wo jeden Dienstag eine der sieben neuen Episoden ausgestrahlt wird. Als Gaststars begrüßt der umstrittene Comedian unter anderem David Arquette, Mickey Rourke und James Woods in der zweite Staffel seiner halbautobiografischen Serie.