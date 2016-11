Sky setzt für 2017 auf Eigenproduktionen

Für die kommende TV-Saison hat Sky sich viel vorgenommen. Auf dem Event "The Upfront" stellte der Pay-TV-Anbieter neben neuen Moderatoren auch zahlreiche Eigenproduktionen und neue Shows vor zahlreichen prominenten Gästen vor.



Mit einer aufwendigen Veranstaltung startete Sky Deutschland in das neue Fernsehjahr. Im Capitol Theater in Düsseldorf präsentierte der Pay-TV-Anbieter am Mittwochabend seine Pläne für 2017 und konnte dabei zahlreiche Prominenz aus Film- und Sportbranche begrüßen. Neben der Bestätigung einiger bereits bekannter Fakten konnte Sky auch einige Überraschungen präsentieren.