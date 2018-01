Sky steigt aus Formel 1 aus

Lange haben Fans gerätselt, nun ist es amtlich: Der deutsche Pay-TV-Anbieter Sky steigt aus der Formel 1 aus. Neue Hoffnungen setzt man nun in eine Casting-Show.



Die Zeiten, in der sich Fans aussuchen konnten, ob sie die Formel 1 im Free- oder ohne Werbung im Pay-TV bei Sky verfolgen wollten, sind jetzt vorbei. Denn wie das Unternehmen am Donnerstag in München verkündete, steigt Sky bald aus der Übertragung der Formel 1 aus. Der Vertrag mit dem Rechte-Anbieter wurde nicht verlängert.