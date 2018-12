Sky verlängert Wimbledon-Vertrag

Pay-TV-Sender Sky hat seinen Exklusiv-Vertrag mit dem größten Tennisturnier der Welt in Wimbledon verlängert.



Das wichtigste Tennisturnier der Welt läuft in Deutschland weiterhin im Pay-TV. Der Sender Sky hat den Vertrag mit dem All England Lawn Tennis Club zur Übertragung des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon nach eigenen Angaben bis 2022 verlängert.