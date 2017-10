Sky zeigt "Smilf" – Frau mit Kind sucht Mann für Sex

Eine alleinerziehende Mutter zwischen Kind, Küche, Karriere und Sexleben, darum geht’s in der neuen Showtime-Comedyserie "Smilf" auf Sky Atlantic HD.



Bridgette Bird (Frankie Shaw) ist jung und gut aussehend. Allerdings ist sie auch die alleinerziehende Mutter eines zweijährigen Sohnes. Ein wenig Unterstützung erhält die Mittzwanzigerin von ihrer eigenwilligen Mutter (Rosie O'Donnell). So meistert sie mehr oder minder erfolgreich das Leben. Bis auf eine Sache: Der Sex bleibt auf der Strecke.