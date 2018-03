Sky zeigt zehn Tage lang Film-Hits von Luc Besson

Im Mai lässt Sky einmal mehr einen temporären Sender aufpoppen. Bei Sky Cinema Luc Besson HD ist der Name im wahrsten Sinne des Wortes Programm.



Mit Sky Cinema Luc Besson HD ehrt der Pay-TV für einen Zeitraum von zehn Tagen zwischen dem 4. und 13. Mai den großen französischen Filmemacher. Für den Pop-up-Channel wird zeitweise Sky Cinema Hits weichen müssen. Highlight der Sonderprogrammierung wird am 6. Mai die deutsche TV-Premiere des jüngsten Regiewerks Bessons "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" sein.