Sky zeigt zu Ostern Animations-Hits auf einem eigenen Sender

"Animierte" Ostern bei Sky - Auf einem eigens installierten Pop-up-Channel laufen über die Feiertage auf Sky reihenweise Animations-Hits. Dafür weichen muss Sky Cinema Family.



35 Top-Filme rund um die Uhr - Sky Cinema Animation HD ersetzt über Ostern elf Tage lang den Sender Sky Cinema Family. Als Höhepunkt wird dabei am Ostersonntag, den 1. April, der neue Minions-Blockbuster "Ich - Einfach unverbesserlich 3" als TV-Premiere laufen.