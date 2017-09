Sky1: Die 40 besten Hobbyköche – "MasterChef" ist zurück

Nächste Woche startet das weltweit erfolgreichste Koch-Castingformat auf Sky1. 40 Hobbyköche wetteifern um 100.000 Euro und ein eigenes Kochbuch mit dem Titel "MasterChef".



"MasterChef" ist eine der weltweit erfolgreichsten Koch-Castingshows. In ihrer zweiten Staffel wartet sie mit noch mehr Juroren, noch mehr Kochtalent und noch mehr Herausforderungen für die Kandidaten auf. Start ist am am Montag (25. September) um 20.15 Uhr auf Sky1.