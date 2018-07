Smart Homes: XORO bringt sprachgesteuerte Receiver auf den Markt

Mit fünf neuen Geräten bringt die MAS Elektronik AG Receiver ins Wohnzimmer, die sowohl mit Amazon Alexa als auch dem Google Home Sprachassistenten steuerbar sind.



Die mit Sprachsteuerung ausgestatteten Xoro-Receiver sollen sich problemlos in jedes Smart-Home-Environment einbetten lassen, kündigt der Hersteller in einer Pressemitteilung an. Bereits zuvor hatte Xoro ebenfalls auf Zuruf reagierende Lautsprechersysteme ins Feld geführt.