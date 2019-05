Spannung vor Verleihung des Deutschen Filmpreises

Nachdem seit März die Nominierten bekannt sind und die Moderatoren Désirée Nosbusch und Tedros Teclebrhan fest stehen, kann es nun endlich los gehen am Freitag mit der Verleihung des Deutschen Filmpreis.



Wer hat die Zuschauer im Kino zum Lachen gebracht, wer zum Weinen? Wer hat ihnen vor und hinter der Kamera unvergessliche Momente beschert? Auch in diesem Jahr wird es ein spannender Abend mit vielen Stars und Emotionen.