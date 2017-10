Sport1 US setzt auf NBA-Basketball vom Feinsten

Bei SPORT1 US setzt man wieder auf Basketball live, konkreter Weise auf die NBA. Mit bis zu 120 Livespielen mit drei Partien pro Woche in der Regular Season und vier Spielen in den Play-offs, ist der Zuschauer bestens bedient.



Auf bis zu 120 Livespiele aus der NBA dürfen sich sportbegeisterte Zuschauer bei SPORT1 US gefasst machen. Die Saison 2017/18 geht also mal wieder richtig in die Vollen. Das Pay-TV Angebot des Sportsenders lohnt sich somit für die Fans der US-Liga auf jeden Fall und wer schon länger dabei ist, kennt das Spiel bereits aus den vergangenen Jahren, in denen ebenfalls bis zu drei Spiele pro Woche ausgestrahlt wurden, live aus der Regular Season.