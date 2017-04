Sport1 heimst zwei Sportjournalistenpreise ein

Doppelte Ehre für Sport1. Der Münchner Sportsender wurde für seine Berichterstattung zur Handball-Bundesliga in den Kategorien "beste Sportsendung" und "beste Sportmoderation" ausgezeichnet.



