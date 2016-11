Sport1 überträgt Finale der "League of Legends"

Von Sonntag auf Montag widmet sich der Sender Sport1 wieder live der eSports-Szene. Dann stehen die Grand Finals im "League of Legends" im Turnier IEM Oakland an.



Am kommenden Wochenende treten die Größen des eSports im IEM Oakland in den "League of Legends" Grand Finals gegeneinander an, um herauszufinden, wer der bessere Zocker ist. Von Sonntag auf Montag verschreibt sich der Sender Sport1, der sich bereits in der Vergangenheit mit seiner Berichterstattung in das Herz der Gamer kämpfte, live aus Oakland. Doch dabei bleibt es nicht. Zum Auftakt macht Sport1 den eSport-Fans bereits am Samstag eine Freude und streamt die K.O.-Phase des Turniers live auf Sport1.de.