Sport1 überträgt den Grand Slam of Darts live

Die deutsche Darts-Hoffnung heißt Max Hopp. Der 20-Jährige muss jetzt sich beim Grand Slam of Darts beweisen. Sport1 ist live dabei.



Sport1 zeigt die Begegnungen der deutschen Darts-Hoffnung Max Hopp im Grand Slam of Darts. Der 20-Jährige hat sich mit seinem Einzug in das Vorjahresfinale der Junioren-WM für das Turnier qualifiziert. Gleich in seinem ersten Match wartet auf ihn der Weltranglistenerste Michael van Gerwen.