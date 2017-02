Sport1 zeigt Red Bull Air Race Weltmeisterschaft live

Die Red Bull Air Race Weltmeisterschaft feiert 2017 ihre zehnte Auflage. Sport1+ ist beim Auftakt des Jubiläums live dabei, Sport1 zeigt Highlights im Free-TV.



In ihre zehnte Saison startet die Red Bull Air Race Weltmeisterschaft in diesem Jahr. Den Auftakt feiert die Meisterschaft derweil in Abu Dhabi. Das lassen sich Sport1 und Sport1+ nicht entgehen. Sport1+ überträgt die Ereignisse am Samstag live ab 11.00 Uhr. Der Auftakt in Abu Dhabi ist allerdings nur ein Teil des Deals, den sich die Sport1 GmbH von der Red Bull Air Race GmbH im Rahmen plattformneutraler Multimedia-Rechte für Deutschland, Österreich

und die Schweiz gesichert hat.