Sport1 zeigt UEFA-U-17-EM der Juniorinnen live

Sport1 hat sich die Rechte an UEFA-U17-EM der Juniorinnen 2018 gesichert. Der Kanal begleitet das deutsche Team in Litauen und zeigt die Begegnungen der spannenden Phase live.



Vom 9. bis 21. Mai gibt sich Litauen als Gastgeber der Fußball-Europameisterschaften der Juniorinnen. Die U-17-Mannschaft wird dabei von einem Sport1-Team begleitet. Die Sport1 GmbH hat hierfür von der Union der Europäischen Fußballverbände (UEFA) plattformneutrale audiovisuelle Medienrechte für Deutschland erworben.