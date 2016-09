Sprachenexperiment: Arte wird noch internationaler

Kultursender Arte ist ohnehin schon äußerst international, was in der deutsch-französischen Kooperation begründet liegt. Nun sollen neben Englisch und Spanisch weitere neue Sprachen angeboten werden.



Arte versucht sich an einem neuen Projekt. Der deutsch-französische Sender bietet seit November 2015 für ausgewählte Sendungen nicht nur deutsche und französische Untertitel an. Über Arte.tv/en bzw. Arte.tv/es sind auch englische und spanische Untertitel verfügbar. Nun sollen weitere Sprachen folgen - in einem interessanten Testlauf.