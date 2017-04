Sprachsteuerung am Smartphone immer mehr gefragt

Die Sprachtsteuerung am Smartphone wird bereits jetzt stark genutzt. Sechs von zehn Nutzern sollen vor allem für Anrufe, Textnachrichten und Online-Recherche darauf zurückgreifen.



Eine repräsentative Befragung des Digitalverbands Bitkom ergab, dass nunmehr sechs von zehn Nutzern ihr Smartphone per Sprachsteuerung navigieren. Besonders beliebt sei die Sprachsteuerung in den Bereichen Anrufe, Textnachrichten und Online-Recherche.