Star-Trek-Parodie "The Orville" startet auf ProSieben

Seth MacFarlane hat dem TV-Publikum "Family Guy" und "American Dad" beschert. Jetzt wagt er sich mit "The Orville" in Sci-Fi-Gefilde. Die Serie startet diesen Dienstag auf ProSieben.



Die Reise ins Weltall beginnt für "The Orville" diesen Dienstag auf ProSieben mit einer Doppelfolge ab 20.15 Uhr. Die Science-Fiction-Serie von Schöpfer Seth MacFarlane nimmt gekonnt "Star Trek" aufs Korn. Von vielen Insidern und Liebhabern wurde sie zum US-Start sogar mehr gelobt als die eigentlich "Star Trek"-Fortsetzung "Discovery" auf Netflix.