"Star Wars"-Ableger bleibt in US-Kinos vorn

Mit dem ersten Spin-Off zur "Star Wars"-Reihe hat Disney wieder eine Goldgrube geöffnet. Auch am dritten Wochenende nach Start bleibt "Rogue One" an der Spitze der Kino-Charts und verweist dabei "Sing" und "Passengers" auf die weiteren Plätze.



Der "Star Wars"-Ableger "Rogue One" bleibt auch an seinem dritten Wochenende Spitzenreiter in den nordamerikanischen Kinocharts. Am letzten Wochenende des Jahres 2016 knackte der Film von Regisseur Gareth Edwards die Marke der Einspielsumme von 400 Millionen Dollar (380 Mio Euro), wie der "Hollywood Reporter" berichtete. Da der Neujahrstag in den USA am Montag als Feiertag nachträglich begangen wird, dürfte der Film diese Summe über das lange Wochenende noch verbessern.