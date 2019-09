Starker Start für neue Staffel der "Die Höhle der Löwen"

Mit 13,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und 17,6 Prozent bei den 14-49-Jährigen legte die erste von elf neuen Folgen der 6. Staffel von "Die Höhle der Löwen" am gestrigen Dienstag bei Vox einen guten Start hin.



Bis zu 3,15 Mio. Zuschauern bzw. insgesamt 2,60 Mio. Zuschauern ab 3 Jahren ließen sich die Auftaktfolge nicht entgehen. Von den weiblichen, jungen Zuschauern verfolgten 19,5 Prozent der 14- bis 29-Jährigen die Verhandlungen zwischen Gründern und den Investoren Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Judith Williams, Dr. Georg Kofler und Neu-"Löwe" Nils Glagau.