Start der UEFA Nations League live im ZDF

Gleich im ersten Länderspiel nach der WM-Pleite von Russland trifft die DFB-Auswahl im Rahmen der neu geschaffenen UEFA Nations League auf Weltmeister Frankreich. Das ZDF überträgt das Spiel diesen Donnerstag live aus München.



Ab 20.15 Uhr begrüßen Katrin Müller-Hohenstein und Experte Oliver Kahn die ZDF-Zuschauer r, das Spiel wird ab 20.45 Uhr Béla Réthy kommentieren.